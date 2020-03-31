برئاسة السعودية.. الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء مالية مجموعة الـ20 حول كورونا اليوم

ينعقد برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالمجموعة، اليوم الثلاثاء؛ وذلك بهدف النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها البشرية والاقتصادية. ويهدف الاجتماع إلى متابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت في 26 مارس 2020، والمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفاعلية، وفي الوقت المناسب.

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