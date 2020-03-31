بالصور.. إنقاذ شخص حاول الانتحار من فوق لوحة إعلانية ارتفاعها 12 مترًا بجدة

تمكَّنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها 12 مترًا بحي الأندلس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أنَّ مركز العمليات 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (23:58) من يوم أمس الاثنين، يفيد بمحاولة انتحار شخص من أعلى لوحة إعلانية بحي الأندلس.

وأضاف القرني أنَّه تمَّ على الفور تحريك فرق الإنقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع، وبالوصول للموقع اتضح أنَّ الحالة عبارة عن وجود شخص أعلى لوحة إعلانية بارتفاع (12 م)، حيث تمَّ التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف بتهدئته بالتزامن مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول إليه وإنزالة من قبل فرق الإنقاذ، وهو بصحة جيدة؛ حيث تبيَّن أنَّه إفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتمَّ تسليمه للدوريات الأمنية في الموقع.