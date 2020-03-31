عاجل-مدني بجدة ينفذ إفريقيا حاول الانتحار

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها 12 مترا بحي الأندلس. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة 23:58 من يوم الإثنين، يفيد عن محاولة انتحار من شخص بأعلى لوحة إعلانية بحي الاندلس. وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع وبالوصول اتضح بان الحالة عبارة عن وجود شخص أعلى لوحة إعلانية بارتفاع 12م، حيث تم التعامل معه وفق ما يقضيه الموقف بتهدئته بالتزامن مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول إليه وإنزاله من قبل الفرق، وهو بصحة جيدة، وتبين أنه إفريقي الجنسية في العقد الثالث، وتم تسليمه للدوريات الأمنية في الموقع.



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