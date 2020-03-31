السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 362 حالة



تونس 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس

وكشفت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 10 وفيات، مشيرة إلى وضع قرابة 18500 شخص في الحجر الصحي.

//انتهى//

02:49ت م

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تونس 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للمصابين الى 362 مصاب.وكشفت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 10 وفيات، مشيرة إلى وضع قرابة 18500 شخص في الحجر الصحي.//انتهى//02:49ت م0258

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