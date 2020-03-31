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شكرا لقرائتكم محافظة محايل تواصل تصديها لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظة محايل تواصل تصديها لفيروس كورونا
"آل ملحم" يتفقد النقطة الأمنية بمركز تيه
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ تيه
تفقد أحمد بن عبد العزيز آل ملحم، وكيل محافظة محايل، اليوم الإثنين, النقطة الأمنية بمركز تيه، وشهد عملية التعقيم والتطهير التي قامت بها البلدية، والتي شملت المحلات التموينية، والمطاعم، ومحطات تزويد الوقود، والصيدليات.
وأكد وكيل محافظة محايل، أن مركز تيه، شهد التزامًا بأمر منع التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشدد على أن هذه الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة, لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع.
وناشد “آل ملحم”، الجميع الإلتزام والتقيد بتوجيهات القيادة للحد من انتشار فيروس كورونا, مثنيًا في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والإرشادات .
،وشهدت الجولة التفقدية حضور رئيس مركز تيه، عثمان بن عمر آل جراد.
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