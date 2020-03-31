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شكرا لقرائتكم التزام بمنع التجول في محايل والمحافظ يتابع عمليات التعقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التزام بمنع التجول في محايل والمحافظ يتابع عمليات التعقيم
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - قنا
شهد علي بن إبراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، اليوم الاثنين، عملية التعقيم والتطهير التي قامت بها البلدية، وشملت المحلات التموينية، والمطاعم ومحطات تزويد الوقود، والصيدليات، والشوارع.
وتفقد محافظ محايل النقاط الأمنية بمركز قنا، مشيرًا إلى أن المركز شهد التزامًا بأمر منع التجول، لتحقيق أفضل النتائج في مجال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد الفلقي، أن هذه الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشاد بحرص المواطنين والمقيمين على اتباع التعليمات والإرشادات.
وشهدت الجولة التفقدية حضور كل من: رئيس المركز، عبدالله عائض عسيري، ورئيس بلدية قنا، أحمد العربي.
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