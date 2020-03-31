وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

2020-03-30

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أجرى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة أزمة كورونا بالمنطقة، اتصالًا مرئيًّا مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

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واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق، وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، مؤكدًا أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًّا، وأن الوزارة قدمت كافة التسهيلات والدعم للمصانع مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تشاركية بين وزارتي التجارة والنقل إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية كافة أنحاء المملكة.

وأشاد وزير التجارة بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات، مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

وعقب الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن وزير التجارة قد وجه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير مع كافة مناطق المملكة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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