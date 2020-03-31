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ضبط مواطن تلفظ على رجال الأمن بعد تحرير مخالفة منع التجول بعسير

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2020-03-30

ضبط مواطن تلفظ على رجال الأمن بعد تحرير مخالفة منع التجول بعسير

متابعات الخليج 365 - أبها

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ألقت شرطة عسير القبض على مواطن تلفظ على رجال الأمن بعد تحرير مخالفة منع التجول بحقه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، بفضل الله، عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

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