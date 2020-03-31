محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪ نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي. وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪.مجلس الأعمال السعودي الأمريكي شهر المرأة الاقتصاد السعودي

"الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-31 نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي. وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪. 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 Advertisements 02:03 AM اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 03:42 AM أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪ أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪ نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي. وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪.

، "الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد ،

المصدر : الخليج 365

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