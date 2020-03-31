شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. 202 عامل و51 معدة لأعمال التعقيم والان نبدء بالتفاصيل

خصصت بلدية محافظة رأس تنورة لعمليات الرش والتعقيم والنظافة وغيرها أكثر من ٢٠٢ عامل وأكثر من ٥١ معدة و٨ موظفين يعملون على مدار ٢٤ ساعة.

وقام رئيس البلدية م. صالح القرني، بجولة ميدانية في شوارع المحافظة، خلال الحملة التي نفذتها البلدية، بحضور الجهات الحكومية وعدد من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية للإشراف على سير أعمال التعقيم والتطهير.

ويأتي ذلك لمواصلة الجهود التي تبذلها بلدية المحافظة للحد من انتشار فيروس «كورونا» وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية. وأضاف م. القرني: إن البلدية وضمن الجهود التي تبذلها تقوم بتكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع من أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة التي قامت بها البلدية في الفترة الأخيرة، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات والكورنيش والوجهات البحرية والمسلخ والإدارات الحكومية، وذلك استكمالا لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال م. القرني: إن البلدية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع بالمحافظة، من خلال تسخير كافة إمكانيتها من معدات وكوادر للرش والتعقيم .