شكرا لقرائتكم خبر عن سوء النظافة يُغلق مطاعم ومقاهيَ في صفوى والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني أن الفرق الميدانية بالمركز الرئيسي والبلديات التابعة تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية، مبينا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الأسواق الجائلة وأسواق الطيور والماشية، إضافة إلى حظر الجلوس في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية ”السفري“، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البلدية لمنع انتشار الفيروس، وتفعيلا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن.
وطالب م. الحسيني الأهالي بالتحلي بالصبر والتعامل بوعي مع القرارات الجديدة، مشيرا إلى أن البلدية لمست مستوى الوعي لدى المواطن من خلال استقبال جميع القرارات برحابة صدر.
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