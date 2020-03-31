شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1700 كيلو دجاج مجهولة المصدر في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية محافظة القطيف يوم أمس ١٧٨٨ كيلو دجاج مجهولة المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية في مختلف مناطق محافظة القطيف وضمن الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أنه من خلال الجولات التفتيشية لاحظ المراقبون بعض علامات التلف على بعض الدواجن، كما وجدوا بعضها مجهول المصدر، بالإضافة إلى تبديل تاريخ الانتهاء مما أدى إلى إتلافها.

وأبان م. الحسيني أن مراقبي البلدية قاموا بالحملات للكشف على المواد الغذائية واللحوم بجميع أصنافها ومنتجاتها.

وأضاف: نقوم بالإتلاف الفوري لجميع الدواجن الفاسدة والمتداولة بطرق غير صحية في حال ثبوت عدم صلاحيتها، وفي حال الاشتباه نرسل عينات منها والمعروضة في المحلات بشكل دوري إلى مختبر الأمانة المركزي والتأكد من صلاحيتها بعد استعراض النتائج المخبرية، وكذا التأكد من سلامة وصحة العاملين والجزارين.