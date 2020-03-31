شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر ترشد استهلاك الطاقة بإطفاء 3000 فانوس والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت بلدية محافظة الخبر مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية «ترشيد استهلاك الطاقة» وبالتزامن من مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في هذا الجانب أثناء ساعات منع التجول، وذلك حرصًا على ضرورة الحفاظ على البيئة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، وذلك بإطفاء ما يزيد على 3000 فانوس إنارة في مختلف أنحاء محافظة الخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي: إن البلدية ساهمت في مبادرة ترشيد الطاقة من خلال تخفيض الإنارة بنسبة 100 % في الواجهة البحرية وجميع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، فيما تم تخفيض الإنارة بنسبة 50 % في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمختلف أحياء الخبر شملت كلا من شارع 10، وشارع الملك خالد وشارع الأمير بندر بحي الخبر الشمالية، وشارع عبدالرحمن بن معاذ بحي الجسر، وكلا من شارع الرياض وشارع مكة وشارع 20 بحي الثقبة، وشارع صلاح الدين بحي الحزام الذهبي، وشارع خالد بن الوليد بحي الراكة، وكلا من طريق الأمير سلطان وطريق الملك فهد، وشارع الكورنيش الشمالي وطريق الكورنيش الجنوبي.