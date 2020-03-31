متعافو كورونا: الرعاية الصحية فائقة.. والطواقم الطبية الجندي المجهول

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أكد مواطنون متعافون من فيروس كورونا المستجد، لـ ”الخليج 365”، تلقيهم رعاية طبية فائقة الجودة، تقدمها المملكة لأبناء الوطن والمقيمين على حد سواء، مقدمين الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظها الله-، على القرارات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس، فيما أشاد عالقون خارج البلاد عقب قرار تعليق الطيران، بالاهتمام البالغ الذي تلقوه من البعثات الدبلوماسية، وتوفير كافة احتياجاتهم.

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