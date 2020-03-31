شكرا لقرائتكم خبر عن آل خليفة: عناية مميزة للعالقين خارج الوطن والان نبدء بالتفاصيل

قال المصور وعضو المركز الإعلامي ضمن بعثة نادي الخليج السعودي المشارك في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية لأبطال الكؤوس لكرة اليد في تونس، المتواجد حاليا بأحد فنادقها، مجتبى آل خليفة، إن المملكة تبذل جهودا عالية من أجل حماية مواطنيها، ونشعر باعتزاز وفخر كوننا سعوديين.

وذكر أنه كان من المفترض مغادرة البعثة تونس إلى السعودية في يوم ١٦ مارس بعد ختام المشاركة بنجاح، إلا أننا تفاجأنا بقرار تعليق خطوط الطيران الخارجي والداخلي، وتواصل رئيس إدارة الاتحاد خالد الرشيد ورئيس بعثة نادي الخليج هاني الضاحي مع سفارة المملكة ممثلة في محمود العلي، والذي رحب بكل المواطنين السعوديين العالقين بتونس، وتم توفير جميع الاحتياجات، إضافة إلى الكمامات والمعقمات، وإلى الآن لم يصلنا خبر من السفارة عن موعد رحلة العودة للوطن.