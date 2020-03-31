شكرا لقرائتكم خبر عن آل خليفة: عناية مميزة للعالقين خارج الوطن والان نبدء بالتفاصيل
وذكر أنه كان من المفترض مغادرة البعثة تونس إلى السعودية في يوم ١٦ مارس بعد ختام المشاركة بنجاح، إلا أننا تفاجأنا بقرار تعليق خطوط الطيران الخارجي والداخلي، وتواصل رئيس إدارة الاتحاد خالد الرشيد ورئيس بعثة نادي الخليج هاني الضاحي مع سفارة المملكة ممثلة في محمود العلي، والذي رحب بكل المواطنين السعوديين العالقين بتونس، وتم توفير جميع الاحتياجات، إضافة إلى الكمامات والمعقمات، وإلى الآن لم يصلنا خبر من السفارة عن موعد رحلة العودة للوطن.
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