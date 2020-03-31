شكرا لقرائتكم خبر عن الزاهر: الأطباء منحوني الثقة والطمأنينة والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتعافية ندى الزاهر، والتي أصابها المرض بمخالطة أحد أقاربها: عندما سمعت أن الفيروس ينتقل إلى الشخص عن طريق المخالطة، ذهبت للفحص، وتم عزلي في الحجر الصحي بعد التأكد من إيجابية نتائج التحليل، رغم أنني لم تصبني أي أعراض، ولم أشعر بالخوف للحظة، خصوصا وأن الطاقم الطبي كان في غاية التعاون، ويشعرونني بالطمأنينة، وبدأوا معي العلاج لمدة أسبوعين إلى أن أتم الله شفائي تماما، مشيدة بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة للمواطنين، ومقدمة الشكر للطاقم الطبي الذي وصفته بالجندي المجهول الذي يحمينا.

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