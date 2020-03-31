شكرا لقرائتكم خبر عن البوعينين: الاهتمام يجعلنا نفخر بحكومتنا والان نبدء بالتفاصيل

رفع المواطن خليفة البوعينين شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإلى وزارة الصحة وإلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا، وقال إن الاهتمام بالمواطن يجعلنا نفخر بحكومتنا، وكل من يحمل جواز السفر السعودي.

وأضاف البوعينين: طلعت من الجبيل إلى مدينة ميلانو لقضاء شهر العسل لمدة ١٠ أيام من ١/٣ إلى ١٠/٣، وفي اليوم التاسع تواصلت مع السفارة في روما ممتثلاً لأوامر الخروج من البلاد الموبوءة، وتم التنسيق مع موظف السفارة وتسهيل جميع الإجراءات للرجوع إلى الدمام، وعند وصولي إلى المطار بالدمام، استقبلتني وزارة الصحة وتم إنهاء جميع الإجراءات، وإخلاؤنا إلى فندق 5 نجوم.

واستكمل: وأول يوم بالفندق أخذ مني أنا وزوجتي العينة الأولى للفحص المخبري، وبعد يومين خرجت النتيجة سلبية، وأقمت ١٤ يوما في الفندق، وتم تقديم جميع الاحتياجات التي أريدها مع الفحص الحراري يوميا مع سهرهم ٢٤ ساعة للاطمئنان على صحتنا، وبعد ١٢يوما تم أخذ العينة الثانية، والتي جاءت نتيجتها سلبية، وبموجبه تم إخراجنا من الحجر الصحي.

وأكد أن الأربعة عشر يوما التي قضاها في الفندق كأنها ضمن إجازته، مقدما الشكر لكافة الجهات التي تنفذ الإجراءات الوقائية للمواطن والمقيم في بلادنا.