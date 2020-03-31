شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار من مركز الملك سلمان لـ«الصحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية؛ لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بمقر المركز في الرياض، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة الفيروس؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا. وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، وعن المنظمة ممثلها في المملكة د. إبراهيم الزيق. وعبر د. الزيق، عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، على دعم العمل الإنساني بشكل عام ودعمها السخي والمستمر لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا بجميع الدول المتضررة حول العالم. وقال إن مبلغ عشرة ملايين دولار الذي تقدمت به المملكة لمنظمة الصحة العالمية سيسهم في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لمرض كوفيد 19 وضمن هذه الاستجابة سنقوم بشراء بعض المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، وشراء المعدات المختبرية للتحري المختبري، وأيضًا ستساعد المنحة على تنفيذ بعض الأبحاث العلمية للتوصل -بإذن الله- إلى مصل لمنع هذا الفيروس أو شراء بعض الأدوية لمعالجة الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 ملايين دولار من مركز الملك سلمان لـ«الصحة العالمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.