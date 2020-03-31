شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني: استخدام 134 منشأة كـ«مراكز إيواء» والان نبدء بالتفاصيل
ووجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد الفهيد، جميع الإدارات، بمختلف مناطق المملكة، بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة فيروس «كورونا»، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.
وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها، والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وقررت وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة.
تأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.
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