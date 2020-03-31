شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة في المستلزمات الطبية بصيدليات العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تشهد صيدليات العاصمة المقدسة، وفرة في المستلزمات الطبية والصحية، وذلك في إطار تعليمات الجهات الصحية المعنية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وتتابع الجهات الرقابية المعنية، تطبيق الأنظمة، وتوافر المخزون الدوائي والعلاجي إضافة إلى المعقمات والمطهرات والكمامات، مشددة على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات.

وأشار بعض مرتادي الصيدليات إلى توافر كل ما يحتاجونه من المستلزمات، سواء كانت أدوية أو معقمات أو مطهرات، مؤكدين قوة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم على حد سواء.