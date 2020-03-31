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2020-03-31 أمانة جدة تلزم المطاعم بإحكام إغلاق طلبات العملاء قبل تسليمها للمندوبين متابعات الخليج 365 - واس ألزمت أمانة جدة المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء، قبل تسليمها لـ مندوبي التوصيل ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار “كورونا” المستجد والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى لا سمح الله. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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