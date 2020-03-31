فيديو.. تقنية جديدة في مستشفى شرق عرفات لحماية الممارسين من كورونا

2020-03-31

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

أكمل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازيًّا جاهزيته لاستقبال الحالات الإيجابية لكورونا، بسعة سريرية بلغت 100 سرير وغرف عزل مجهزة بأجهزة HEPA FILTTER وتابلت للتواصل عن بعد مع محطة التمريض.

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وأوضح الدكتور فواز تركستاني، مدير مستشفى شرق عرفات، أنه تم تجهيز المستشفى بالكامل كإجراء احترازي واحتياطي من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للتعامل مع حالات كورونا.

وأشار إلى أنه توجد طواقم طبية وهندسية وتمريضية لإدارة المستشفى خلال هذه الفترة المتعلقة بكورونا.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز باشا استشاري باطنة ورئيس قسم الباطنة والعزل في مستشفى شرق عرفات: إن المستشفى يضم 100 سرير، تنقسم إلى قسمين: الأول خاص بالرجال، والثاني خاص بالنساء، كما يحتوي المستشفى على أجهزة الـHEPA FILTTER التي تقوم بتغيير الهواء وتنقيته وتقلل من حدة الفيروسات وخطورة نقل العدوى للممارس الصحي عندما يتم دخوله لغرفة العزل لفحص المريض.

بدوره، أوضح أسامة الطويرقي، مشرف التمريض، أنه في كل غرفة يوجد تابلت يتواصل فيه المريض مع محطة التمريض من خلال الاتصال عبر برنامج سكايب.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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