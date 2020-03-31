2020-03-31

هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقعها على تويتر، رابطًا (هنا) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة)، التي وجه بإطلاقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.

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وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

ووجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

من جانبها، بينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختص سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديمها عقب ذلك للمستفيدين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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