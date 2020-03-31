- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقعها على تويتر، رابطًا (هنا) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة)، التي وجه بإطلاقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.
وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.
ووجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.
من جانبها، بينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختص سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديمها عقب ذلك للمستفيدين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.