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فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بجدة تنفذ شخصاً من الانتحار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة من إنقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها 12 م بحي الاندلس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني ان مركز العمليات 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (23:58) من يوم الاثنين يفيد عن محاولة انتحار من شخص بأعلى لوحة إعلانية بحي الاندلس.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الانقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع وبالوصول اتضح بان الحالة عبارة عن وجود شخص اعلى لوحة إعلانية بارتفاع (12 م) حيث تم التعامل معه وفق ما يقضيه الموقف بتهدئته بالتزامن مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول اليه وانزالة من قبل فرق الانقاذ وهو بصحة جيدة،حيث تبين انه إفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر وتم تسليمه للدوريات الامنية في الموقع.