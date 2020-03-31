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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الأجهزة الصحية أجرت اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أميركي، مضيفاً أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، أوضح "ترامب" في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض مع خلية الأزمة لمواجهة كورونا أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين.
وأعلن الرئيس الأميركي مواصلة مد الولايات بآلاف أجهزة التنفس، موضحاً أن أكثر من 11 ألف من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.
"ترامب": ألف شخص يخضعون لاختبار "كلوروكين".. وأجرينا تشخيصاً لمليون مواطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-31
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الأجهزة الصحية أجرت اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أميركي، مضيفاً أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، أوضح "ترامب" في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض مع خلية الأزمة لمواجهة كورونا أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين.
وأعلن الرئيس الأميركي مواصلة مد الولايات بآلاف أجهزة التنفس، موضحاً أن أكثر من 11 ألف من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:22 AM
أكد مد الولايات بأجهزة التنفس و11 ألفاً من الحرس الوطني يوزعون معدات الوقاية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الأجهزة الصحية أجرت اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أميركي، مضيفاً أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، أوضح "ترامب" في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض مع خلية الأزمة لمواجهة كورونا أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين.
وأعلن الرئيس الأميركي مواصلة مد الولايات بآلاف أجهزة التنفس، موضحاً أن أكثر من 11 ألف من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.
، "ترامب": ألف شخص يخضعون لاختبار "كلوروكين".. وأجرينا تشخيصاً لمليون مواطن ،
المصدر : الخليج 365
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