، شاهد .. 13 نقطة أمنية تحكم قبضتها على مداخل ومخارج  "نكاسة مكة" ،

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أغلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أحياء مكة المكرمة والتي صدر فيها توجيه بإغلاقها ومنع الدخول والخروج منها والتجوال على مدار 24 ساعة وهي أجياد والمصافي والنكاسة وحوش بكر والمسفلة والمجون.
وتفصيلاً، وقفت "الخليج 365" ميدانيًا على حي النكاسة والذي أحكمت شرطة العاصمة المقدسة إغلاق جميع المداخل والمخارج للمخطط وتمركزت أكثر من 14 نقطة أمنية تابعة لقوات المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة وإشراف ميداني من العميد ماجد المطرفي.
وبدأت جولة "الخليج 365" على مداخل ومخارج حي النكاسة والذي يعد من المخططات الكبيرة والمزدحمة ومنعت الدخول والخروج من وإلى المخطط اذ وجد رجال القوة في كل مدخل للمخطط وعزلته تمامًا عن باقي الأحياء المجاورة له تنفيذًا للتوجيه الصادر.
وخلا سوق النكاسة الشهير تمامًا من حركة المشاة والمركبات التزامًا بالتوجيهات الصادرة وشهد تجاوبًا كبيرًا من أهالي المخطط للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
يُذكر أن وزارة الداخلية وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل كلٍ من حي (أجياد- المصافي – المسفلة - الحجون -النكاسة - حوش بكر) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة.
مكة المكرمة منع التجول فيروس كورونا الجديد
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 02:06 AM
ضمن الأحياء التي صدر توجيه بمنع التجوال بها على مدار الـ24 ساعةشاهد .. 13 نقطة أمنية تحكم قبضتها على مداخل ومخارج "نكاسة مكة"
أغلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أحياء مكة المكرمة والتي صدر فيها توجيه بإغلاقها ومنع الدخول والخروج منها والتجوال على مدار 24 ساعة وهي أجياد والمصافي والنكاسة وحوش بكر والمسفلة والمجون.
وتفصيلاً، وقفت "الخليج 365" ميدانيًا على حي النكاسة والذي أحكمت شرطة العاصمة المقدسة إغلاق جميع المداخل والمخارج للمخطط وتمركزت أكثر من 14 نقطة أمنية تابعة لقوات المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة وإشراف ميداني من العميد ماجد المطرفي.
وبدأت جولة "الخليج 365" على مداخل ومخارج حي النكاسة والذي يعد من المخططات الكبيرة والمزدحمة ومنعت الدخول والخروج من وإلى المخطط اذ وجد رجال القوة في كل مدخل للمخطط وعزلته تمامًا عن باقي الأحياء المجاورة له تنفيذًا للتوجيه الصادر.
وخلا سوق النكاسة الشهير تمامًا من حركة المشاة والمركبات التزامًا بالتوجيهات الصادرة وشهد تجاوبًا كبيرًا من أهالي المخطط للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
يُذكر أن وزارة الداخلية وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل كلٍ من حي (أجياد- المصافي – المسفلة - الحجون -النكاسة - حوش بكر) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة.
، شاهد .. 13 نقطة أمنية تحكم قبضتها على مداخل ومخارج "نكاسة مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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