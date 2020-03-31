محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪ نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي. وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪.مجلس الأعمال السعودي الأمريكي شهر المرأة الاقتصاد السعودي

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 02:03 AM أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪ Advertisements "الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد "الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي. وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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