، "عبدالله بن بندر" لمنسوبي "الحرس": الوطن يفخر بكم ويعتز بتفانيكم وتضحياتكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في رسالة نصية خصَّ بها الهواتف المسجَّلة في الشؤون الصحية بالوزارة

وجَّه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الاثنين رسالة شكر، خصَّ بها هواتف منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية والجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني.

وفي التفاصيل، تلقت الهواتف المسجَّلة بنظام وزارة الحرس الوطني النص الآتي: "إخواني وأخواتي منسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني.. يسرني أن أشكركم على ما تبذلونه من جهود مخلصة ومشرفة، وما تقومون به من عمل دؤوب في هذه المرحلة الحساسة لخدمة المواطن والمقيم.. فلقد كنتم –وما زلتم- على قدر الثقة والمسؤولية في أداء مهامكم على أكمل وجه. كلي فخر واعتزاز بما تقدمونه من جهود، والوطن يفخر بكم، ويعتز بتفانيكم وتضحياتكم".

وختم الأمير عبد الله بن بندر قائلاً: "أسأل المولى -عز وجل- أن يوفقكم لما فيه الخير والسداد، وأن يحفظ وطننا الغالي تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-. ولكم تحياتي وتقديري".