، المطيري: "كورونا" يعيش 12 ساعة على الأسطح.. والأسبوعان القادمان "حاسمان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن المتعافي قد يعود له المرض من جديد إذا خالط شخصًا مُصابًا

أكد متخصص في الصحة العامة أن وزارة الصحة أعلنت عن إرشادات وتوعية لجميع أفراد المجتمع وكان من أهمها غسل وتعقيم اليدين ولبس الماسك وعدم مصافحة الأشخاص، موجهًا نصيحة إلى الأفراد بعدم ملامسة الأرض ثم وضعها على الأنف للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور أمير المطيري خلال حديثه للمذيع جيلاني الشمراني في المبادرة التي أطلقها “إعلاميون مبادرون”، إن مدة بقاء الفيروس على الأسطح تختلف بحسب نوع الأرضية وقد تصل إلى 12 ساعة.

وأشار إلى أن الشخص المتعافي من كورونا من الممكن أن يعود إليه المرض مرة أخرى عن طريق الاتصال بشخص آخر مصاب.

وأضاف حول الأسبوعين هذا والقادم في احتواء الفيروس، أنه تم توعية جميع القادمين من المناطق الموبوءة بالاتصال بوزارة الصحة على الرقم 937 وتقوم الوزارة بمتابعة الأشخاص لمدة 14 يومًا.

وقال إن العلاج يستهدف الأعراض بشكل كبير وأغلب مشاكله هو التهاب في الرئة حاد ويتم معالجته.

وقال “الدكتور المطيري” الأهم أن يبادر الشخص بالذهاب إلى الطبيب إذا أحس بالأعراض، مؤكدًا أن جميع من دخل الحجر تعافوا وخرجوا طبيعيين ولله الحمد بعد الفحوص الكاملة.

يأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقها إعلاميون مبادرون لتوعية المجتمع ضد الشائعات التي يتم تداولها بين أفراد المجتمع بشأن فيروس كورونا. وزارة الصحة متخصص في الصحة العامة فيروس كورونا الجديد