شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري يوضح كيفية التعامل مع أكياس البقالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم الثلاثاء، طريقة التعامل مع أكياس البقالة، لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا

وقال الخضيري: " أكياس البقالة والأغراض، وكل الأسطح التي يشتبه أن رذاذ مصاب قد سقط عليها، تعتبر مشبوهة، ويجب غسل الأيدي بعد لمسها " .

وأضاف: " بما في ذلك أكياس البقالة والأغراض وينبغي تنظيفها بعناية ومسحها بماء وصابون قبل إدخالها للبيت، وهذا الأصح مع عدم تجاهل المسببات الأخرى " .

وشدد الخضيري، على أن أفضل طريقة للوقاية من كورونا هي البقاء في المنزل، وأخذ الحيطة والحذر عند استلام أي أغراض من خارج المنزل.