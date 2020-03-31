شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري يوضح كيفية التعامل مع أكياس البقالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم الثلاثاء، طريقة التعامل مع أكياس البقالة، لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا.
وقال الخضيري: " أكياس البقالة والأغراض، وكل الأسطح التي يشتبه أن رذاذ مصاب قد سقط عليها، تعتبر مشبوهة، ويجب غسل الأيدي بعد لمسها " .
وأضاف: " بما في ذلك أكياس البقالة والأغراض وينبغي تنظيفها بعناية ومسحها بماء وصابون قبل إدخالها للبيت، وهذا الأصح مع عدم تجاهل المسببات الأخرى " .
وشدد الخضيري، على أن أفضل طريقة للوقاية من كورونا هي البقاء في المنزل، وأخذ الحيطة والحذر عند استلام أي أغراض من خارج المنزل.
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