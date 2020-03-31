شكرا لمتابعة خبر عن تغريدات مخالفة تعفي وكيل إمارة جازان من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): صدر منذ قليل، قرار بإعفاء وكيل ‫إمارة منطقة جازان‬ عبدالله المديميغ من منصبه. صدر منذ قليل، قرار بإعفاء وكيل ‫إمارة منطقة جازان‬ عبدالله المديميغ من منصبه. جاء القرار على خلفية تغريدات مخالفة نشرها المديميغ على حسابه بموقع " تويتر " -بحسب الوطن- . وكان عدد من الحسابات، قد تداولت تغريدات مسيئة منسوبة لوكيل إمارة جازان، وسط مطالبات بمحاسبته.

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