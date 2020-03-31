مواطن يستعرض بزجاجة مسكر في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، مجاهرة مواطن شاب في مهد الذهب بالمدينة المنورة، بالمعصية حيث استعرض بزجاجة خمر. وثق مقطع فيديو متداول، مجاهرة مواطن شاب في مهد الذهب بالمدينة المنورة، بالمعصية حيث استعرض بزجاجة خمر. وظهر الشاب خلال المقطع بصحبة رفيقه سائرين بأحد شوارع المحافظة بالسيارة. وتمكنت الجهات الأمنية بالمحافظة من القبض على قائد السيارة، وتمت إحالته للجهات المختصة.

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