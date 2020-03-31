شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يغلق محله بسبب رفع التجار للأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصلت وزارة التجارة مع مواطن لإعادة فتح محله الذي يبيع فيه الخضراوات والفواكه، بعد إغلاقه بسبب رفع التجار للأسعار عليه.

ويذكر أن المواطن قد كتب لافتة على محله للعملاء أوضح فيها أنه اضطر لإغلاق المحل بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، وحرصاً على ثقة العملاء.

وحرصت الوزارة على التواصل معه لمعرفة ملابسات الموضوع، وأعادت فتح المحل، ونسّقت معه للوصول إلى المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.