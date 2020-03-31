مصادر "عاجل": العثور على جثة رجل متوفٍّ داخل سيارته بالباحة

كشفت مصادر لـ"عاجل"، اليوم الاثنين، عن العثور على جثة رجل متوفٍّ داخل سيارته بمنطقة الباحة، وعلمت "عاجل"، أن الجهات الأمنية باشرت على الواقعة الفور.
وقالت المصادر لـ"عاجل" إن الشخص المذكور تم العثور عليه متوفيًا داخل سيارته بعقيق الباحة، وأن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة.
ونبهت مصادر "عاجل" إلى أن سيارة المتوفَّى كانت متوقفة، ويظهر منها النصف الأعلى من جسده، وأن الرجل متوفّ ثلاثيني، ولم يتم العثور معه على أي أوراق ثبوتية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "عاجل": العثور على جثة رجل متوفٍّ داخل سيارته بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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