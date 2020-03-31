النائب العام يطالب المواطنين بتنفيذ قرارات الدولة لضمان سلامتهم

شدّد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على ضرورة اتباع الجميع لقرارات وتعليمات مؤسسات الدولة لضمان صحتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشيراً إلى مُضي النيابة العامة في تعزيز جميع سبل الوقاية من فيروس كورونا والإسهام بفاعلية في تقديم أعمالها عن بُعد، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وثمَّن النائب العام، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بالرعاية الطبية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وأنه بهذا الأمر الكريم أسَّس مرحلة جديدة من تعزيز العُمق الإنساني، ورسَّخ القِيم المتعلقة بجوهر كرامة وصحة الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يدلل بيقين تام على حرص خادم الحرمين على صحة الإنسان سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى مخالفاً لنظام الإقامة، وهو نتاج نظرته السديدة وحنكته وحكمته وخبرته، في أن يحظى جميع المرضى بأعلى المعايير الطبية، دونما تمييز، وإيلاء حقوق الإنسان بالرعاية والعناية.

وثمّن النائب العام، ما حمله هذا الأمر من معانٍ تعزز الإيمان بالكرامة الآدمية وتبعث إلى التفاؤل، وتغرس روح التكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته وبذل الجهود والطاقات واستنفارها، وأنه رسالة سامية، ومنهج واضح تنتهجه القيادة الرشيدة في بذل أقصى درجات الوقاية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

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