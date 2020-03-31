وزارة الزراعة عن مياه الأمطار السنوية بالمملكة: 166 مليار متر مكعب

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن سجلات التوثيق لمعدلات هطول الأمطار في المملكة للخمسين سنة الماضية أوضحت أن المعدل يبلغ حوالي 103 ملم/ سنة، والحجم السنوي للأمطار حوالي 166 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرة إلى أن حجم السيول المتدفقة من هذه الأمطار تقدر بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنويًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن متوسط حجم التدفق السطحي (السيول) في المملكة يبلغ نحو 8 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للاستفادة من السيول هو في حدود (5 مليارات متر مكعب سنوياً)، والباقي يهطل على صحراء الربع الخالي وعلى أودية الرف الرسوبي، مبيناً أن حجم الهاطل المطري هو 166 ملياراً وليس 125 مليار متر مكعب كما هو متداول.

وأفاد أبا الخيل أن ما يتم حصاده من مياه السيول حالياً هو نحو 2.3 مليار متر مكعب من خلال 521 سداً سطحياً وجوفياً قائمة، وتعمل الوزارة على زيادتها إلى 2.57 مليار متر مكعب من خلال 31 سداً يجري تنفيذها، لافتاً إلى أن هناك فرصة لحصد ما يقارب 1.55 مليار متر مكعب إضافية سنوياً عبر مشروع إنشاء 1000 سد، وجارٍ إنهاء الدراسات الفنية لها حالياً، ليصبح ما سيتم حصاده نحو 4.12 مليار متر مكعب سنوياً، مشدداً على أن إنشاء السدود عمل ضخم يسبقه دراسات مكثفة.

وأشار الدكتور أبا الخيل، إلى أن الوزارة أنشأت 22 بركة لحصاد مياه الأمطار في المواقع التي لا يمكن إنشاء سدود بها، وذلك بسعة تخزينية إجمالية بلغت مليون متر مكعب سنوياً، وتعتزم زيادة عدد البرك بمقدار 50 بركة لحصد ما يقارب مليوني متر مكعب سنوياً، مؤكداً أن المتبقي من حجم الجريان السطحي في حدود 3.6 مليار متر مكعب سنوياً تعمل حالياً على التغذية الطبيعية للمياه الجوفية في الربع الخالي وفي مجاري بعض أودية الرف الرسوبي.