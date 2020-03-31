تغيير أسماء الشوارع والميادين بسراة عبيدة

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل على قرار تشكيل لجنة تسمية الشوارع والميادين في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير.

وبين عضو اللجنة عبدالله آل قصود أن التشكيل ضم مؤرخين وأدباء وذوي خبرة بالتنسيق مع إمارة المنطقة لاقتراح الأسماء واعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشمل الإجراء كلاً من رئيس البلدية رئيسا، وعضوية كل من روضان آل ظافر، ومنصور طحنون، ومفرح البسامي، وموسى آل كردم.

يذكر أنه في تحرك رسمي للقضاء على أسماء الشوارع الجدلية في مختلف مدن ومناطق السعودية، أوعزت وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات في جميع المناطق بإجراء مراجعة شاملة لجميع أسماء الشوارع، وأن عملية المراجعة تأتي استجابةً لما رُصد من ملاحظات المواطنين حول عدم مناسبة بعض أسماء الشوارع في عدد من المدن والمحافظات.