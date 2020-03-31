مداهمة الباعة المتجولين بعتيبية مكة

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العتيبية الفرعية البائعة المتجولين بحي الهنداوية بمكة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وجرى إتلافها بالطرق الصحية المتّبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية بندر خضر آل زيد، بأن البلدية تكثف نشاطها الرقابي على البائعة المتجولين دائما وتحرص على الحد من هذه المخالفات للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيرا أنه تم خلال الحملة إيقاف 8 عربات تابعة لباعة متجولين، مناشداً الجميع بالتعاون لمكافحة تلك الظواهر والإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي.

وأشار آل زيد إلى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي تقدر بأكثر من 3 آلاف كيلوجرام من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً القبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشاركة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.