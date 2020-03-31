خدمة المياه أثناء منع التجول عبر WhatsApp

أطلق أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، خدمة طلب المياه أثناء فترة منع الت`جول، بسعر موحّد عبر تطبيق (WhatsApp)، حيث تمكّن المواطنون في المنطقة من التواصل مع مركز خدمات العملاء بإدارة المياه، وطلب الخدمة مع إرسال موقع المستفيد بالتراسل عبر التط`بيق.

سد باب المغالاة

أكد أمير المنطقة لدى إطلاقه الخدمة، بحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس محمد حسين آل دويس، أهميتها في سد باب المغالاة، وتقديم الخدمات بسعر ثابت يبلغ 60 ريالاً فقط، مع موثوقيتها أمنيا في سهولة تقديمها أثناء ساعات منع التجول، فضلاً عن التيسير على المواطن الكريم في تقديم الخدمات له دون عناء أو مشقة.

اتصال مرئي

على الصعيد ذاته، ثمّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه، محمد أحمد موكلي، الجهود التي تبذلها الشركة لضمان استمرار إمدادات المياه للمنطقة، تماشياً مع التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي تشدد على صون أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم.

وأعرب موكلي عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ومباركته إطلاق هذه الخدمة، مطمئنا بتأمين حاجة المنطقة من المياه بشكل انسيابي يفوق المعدلات الطبيعية للاحتياج.

صهاريج بالواتساب

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أوضح المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة نجران فايز علي لسلوم لـ«دوت الخليج» أنه حرصا على صحة الأهالي والعملاء أطلق أمير نجران خدمة «WhatsApp التفاعلي» لاستقبال طلبات الصهاريج أثناء حظر التجول وإيصالها إلى المنازل من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم التالي 0560274886، وذلك في إطار توجيهات الشركة الوطنية للمياه على تقديم كافة خدماتها، وبمتابعة مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة محمد آل دويس، مشيراً إلى أخذ كافة الإجراءات التنظيمية والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتسهيل وصول الصهاريج وفق هذه الخدمة التفاعلية في فترة بدء الحظر، حيث يُمنح كل قائد صهريج تصريحا رسميا من قبل إدارة المياه؛ كونها من الجهات الحكومية المستثناة من أوامر حظر التجول لاستمرار تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.

خطة تشغيلية

وأضاف لسلوم أن الإدارة تنفذ هذه الأيام خطتها التشغيلية الخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والعمل بكل جدية ودقة لضمان استمرار إمداداتها، حيث بلغت كمية المياه الموزعة ضمن مشاريع الخدمات الموصلة للمنازل أكثر من 88 ألف متر مكعب، إضافة إلى أكثر من 15 ألف متر مكعب من المياه الموزعة عبر محطات التعبئة «الصهاريج». - استمرار تنفيذ الخدمات إلكترونيا

ضخ أكثر من 88 ألف متر مكعب عبر مشاريع إيصال المياه للمنازل

توزيع 15 متر مكعب عبر صهاريج محطات التعبئة

تدشين خدمة تفاعلية لتأمين المياه وقت دخول الحظر