صهاريج مياه محلاة مخالفة ترفع الأسعار

ضبطت لجنة مكونة من 3 جهات حكومية الأسبوع الماضي عددا من الصهاريج المرخصة بمزاولة تعبئة وبيع المياه المحلاة في محافظة خميس مشيط، وهي تمارس البيع بأسعار مخالفة بزيادة تصل لـ70 % عن التسعيرة الرسمية، مستغلة وقوفها ببعض المواقع القريبة من بعض الأحياء بالمحافظة، ويحدد سائقو تلك الصهاريج مبالغ دون التقيد بالتسعيرة الرسمية، بحجة القرب من المستهلك، وزحام محطات التوزيع، وصعوبة الحصول على كارت، وطول مدة الانتظار.

تخفٍ للضبط

علمت «دوت الخليج»، أنه ورد بلاغات لمياه منطقة عسير عن ممارسة سائقين لصهاريج تحلية المياه البيع في موقعين بمحافظة خميس مشيط بالقرب من الأحياء، وبأسعار مبالغ فيها عن السعر الرسمي، فتم تشكيل لجنة من 3 جهات حكومية، وقاموا بتقمص دور المستهلكين الراغبين في شراء تلك الصهاريج، والتفاوض مع أصحابها مع توثيق مصور ومرخص من الجهة الأمنية المشاركة.

وأكدت المصادر، أن اللجنة ما زالت تعمل خلال هذه الفترة في جميع محافظات المنطقة، وتتعامل مع البلاغات التي تردها بشكل مستمر وفوري، فيما تم الاستعانة بمراقبين من مياه منطقة عسير للمساندة في متابعة عملية البيع داخل الأحياء بشكل أكبر.

رفع الأسعار

تابعت المصادر، أن اللجنة لاحظت أن أصحاب الصهاريج يستغلون حاجة المستهلك للماء، ويوحون له بشكل مباشر أو غير مباشر أن الراغب في الحصول على كارت ماء محلاة من محطات التحلية سيعاني من الزحام، وطول الانتظار، وربما لا يمكنه الحصول على الخدمة، وأن أسعارهم في البيع هي طبيعية نتيجة تحملهم عناء الاصطفاف والتعبئة والوصول إلى مواقف الأحياء.

الإجراءات للمخالفين

بحسب الإجراءات والتعليمات المعمول فيها بمحطات توزيع المياه بالمملكة لأصحاب الصهاريج المخالفين في البيع والتسعيرة المحددة، يتم إيقاف الصهريج عن التعبئة من المحطات فورا حتى يتم تسديد المخالفة والتي تصل قيمتها لـ3 آلاف ريال، والقيام بغسل الصهريج، وإحضار تقرير مخبري يؤكد صلاحية الصهريج من مختبر مياه عسير بالمنطقة.

المحطات تعمل

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بحسب متابعة ميدانية لـ«دوت الخليج» فإن محطات توزيع مياه التحلية في منطقة عسير تعمل بشكل طبيعي، ولا تشهد ازدحاما، فيما تؤكد التقارير اليومية المرفوعة من محطات توزيع المياه في المنطقة لإدارة المياه بمنطقة عسير اكتمال خدمة جميع العملاء بشكل يومي، ولا توجد قوائم انتظار بنهاية العمل اليومي للمحطات، والتي تعمل فترة واحدة متواصلة منذ الساعة السابعة صباحا وحتى خدمة جميع العملاء أو انتهاء الكميات المقررة.

التسعيرة المحددة من موقع محطة التوزيع:

12 طنا بـ60 ريالا في حدود 5 كلم

16 بـ80 في حدود 5 كلم

18 بـ90 في حدود 5 كلم

20 بـ100 في حدود 5 كلم

28 بـ 140 في حدود 5 كلم

30 بـ150 في حدود 5 كلم