موجة غبار تجتاح نجران وسحب رعدية في الباحة

شهدت منطقة نجران منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، موجة غبار كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية، وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني النقيب عبدالخالق علي القحطاني، باتخاذ الحذر من الجميع، وقال «بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى استمرار تأثر منطقة نجران بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، حفاظاً على سلامتهم، وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم، للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار».

وأهاب بضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما، والتأكد من توافر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة، ‏نتيجة تدني الرؤية المتوقعة متمنين للجميع للسلامة.

سحب رعدية

في الباحة، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

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من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

رياح نشطة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها عن حالة الطقس، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.