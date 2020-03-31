موجة غبار تجتاح نجران وسحب رعدية في الباحة

وأهاب بضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما، والتأكد من توافر الأدوية الطبية اللازمة لهم، وعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة، نتيجة تدني الرؤية المتوقعة متمنين للجميع للسلامة.
سحب رعدية
في الباحة، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
رياح نشطة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها عن حالة الطقس، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.
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