15 مخرجا صحيا نموذجيا لمنطقة عسير

جمعت منطقة عسير على مساحة جغرافية كبيرة تزيد على 80.000كم2، السهول في الجزء الشرقي منها، وكذلك الأودية الكبيرة، يقابلها في الجهة الغربية سلسلة جبال السروات، يليها السهول الساحلية، إضافة إلى وجود الهضاب المتعددة، وسط تنوع جغرافي وتضاريس مختلفة في منطقة واحدة مترامية الأطراف، ترتبط جميعها بالعاصمة الإدارية للمنطقة مدينة أبها، مما جعل هناك الكثير من المداخل والمخارج المتعددة تربط المدينة بباقي المحافظات والمدن المجاورة التي تبلغ في مجملها 15 مخرجاً نموذجياً.

مداخل عشوائية

القادم إلى منطقة عسير خلال فترة سابقة وعند مداخل مدينة أبها أو منطقة عسير، يجد أحواشا كبيرة مكتظة بالمواشي، ومرمى للنفايات، وتشوهات بصرية سواءً في الشكل العمراني أو الجدران المحيطة بالطريق، كل ذلك خلق لدى الزوار صورة ذهنية عن كافة مداخل منطقة عسير.

فكرة المشروع

استطاع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومن خلال اطلاع تام على كل مداخل ومخارج المنطقة ومعرفة متكاملة لكل جزء فيها، أن يضع فكرة مشروع مدخل نموذجي بين مدينة أبها ومحافظاتها وبين المنطقة والمدن المجاورة لها، لتتحول كافة المداخل من شكل عشوائي إلى منطقة جمالية لافتة للأنظار تعكس صورة جمالية لمنطقة عسير.

خدمات متنوعة

قامت أمانة منطقة عسير من خلال دراسة تخصيص عدد من المواقع الحيوية على مداخل المنطقة لتحويلها إلى مراكز خدمات نموذجية على أعلى المواصفات التي تحمل هوية منطقة عسير، وبذلك تم رفع جودة الخدمات المقدمة عبر تلك المخارج لتشمل كافة احتياجات المسافرين من وإلى عسير.

خطة تحسين

قبل قرابة العام، رعى أمير منطقة عسير عدة جلسات في أمانة منطقة عسير، تركزت حول خطة تحسين المشهد الحضري التي احتواها كتاب بذلك المسمى، حيث اشتمل أحد أبواب تلك الخطة على النسق العمراني، من حيث تصميم مداخل نموذجية تشمل مراكز خدمات رئيسية على كافة مداخل منطقة عسير، وإظهار تلك الخدمات بمنظومة عالية الجودة، وكذلك تحسين المداخل بين المحافظات التي تعكس الصورة الحقيقة للمنطقة، وتحسين صورة المشهد بشكل مختلف ورونق متميز مُستوحى من إرث عسير.

منافذ ومخارج منطقة عسير

المطارات

أبها الدولي

بیشة المحلي

المنافذ البریة

الحریضة: (رجال ألمع - بلدیة الساحل)

سعیدة الصوالحة: (محایل - بلدیة محایل)

المجاردة: (المجاردة - بلدیة المجاردة)

الثویلة: (الثویلة - بلدیة ظهران الجنوب)

العوص: (رجال ألمع - بلدیة رجال ألمع)

القیرة: (تثلیث - بلدیة تثلیث)

جمعور: (النقیع - بلدیة النقیع)

الخشبة: (بلقرن - بلدیة البشائر)

الرین: (الجنینة - بلدیة النقیع)

الجعبة: (الجعبة - بلدیة الثنیة وتبالة)

العبلاء: (تبالة - بلدیة الثنیة وتبالة)

واسط: (تثلیث - بلدیة تثلیث)

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ثجر آل سویدان: (الأمواه - بلدیة الأمواه)

عین قحطان: (الأمواه - بلدیة الأمواه)

بدأ العمل في أول مخرج صحي نموذجي بآلية عمل شملت:

(تنظيم الموقع العام)

زيادة المسارات

تكبير المظلة

تنظيم نقطة الضبط

زيارة نقطة الفرز البصري

(الدعم اللوجستي للفرق)

الأطعمة في وقت محدد

المكان

نظافة دورات المياه

المصلى

الشقق (شقق للسيدات، شقق للرجال)

النظافة العامة للموقع

(القيادة والسيطرة)

وضع كاميرا

تنظيم الورديات

إضافة قائد المنطقة للهيكل التنظيمي

(التحسينات)

تحسينات المظهر العام من بداية الـ300 متر

الأعمدة الموجودة في مكان غير مناسب

تنظيم الأسلاك والتمديدات

صيانة لوحة تنبيه

إضافة لوحة (مرحباً ألف في عسير)