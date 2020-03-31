السعودية اليوم / سمو أمير الجوف : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين بفيروس كورونا مجاناً يؤكد حرصه على صحة الإنسان الذي يعيش على أرض الوطن



سكاكا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، الخاص بتقديم كامل الرعاية الصحية لجميع المصابين بفيروس

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن هذا الأمر يأتي تأكيدًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لصحة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، وأن ذلك يأتي امتداداً لما أمر به " أيده الله " من إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا .

ودعا سموه الله تعالى, أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بموفور الصحة والعافية ، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه في سبيل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وأن يدفع هذا البلاء عن بلدنا وعن الجميع .

//انتهى//

01:23ت م

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سكاكا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، الخاص بتقديم كامل الرعاية الصحية لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أو المشتبه في إصابتهم به من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مجاناً في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة أو الخاصة ، مع عدم المساءلة القانونية.وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن هذا الأمر يأتي تأكيدًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لصحة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، وأن ذلك يأتي امتداداً لما أمر به " أيده الله " من إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا .ودعا سموه الله تعالى, أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بموفور الصحة والعافية ، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه في سبيل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وأن يدفع هذا البلاء عن بلدنا وعن الجميع .//انتهى//01:23ت م0247

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الجوف : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين بفيروس كورونا مجاناً يؤكد حرصه على صحة الإنسان الذي يعيش على أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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