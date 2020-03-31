السعودية اليوم / مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد



واشنطن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي.

وأشار روزفلت في تصريح بمناسة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية حيث أن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة

// انتهى //ِ

01:13ت م

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واشنطن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي.وأشار روزفلت في تصريح بمناسة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية حيث أن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35٪.// انتهى //ِ01:13ت م0246

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