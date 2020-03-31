، "الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران وعسير والرياض والقصيم وحائل وتبوك).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب ونجران وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّهت الأرصاد منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي والحائط وحائل والغزالة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:30 AM
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران وعسير والرياض والقصيم وحائل وتبوك).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب ونجران وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّهت الأرصاد منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي والحائط وحائل والغزالة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
، "الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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