السعودية اليوم/ مدير مكتب وزارة البيئة بالأحساء يتفقد سوق الخضار المركزي



الأحساء 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تفقد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل اليوم سوق الخضار والفواكه المركزي بالمحافظة .

وتجول المهندس الخليل بالسوق المركزي واطلع على منتجات السوق وتأكد من توفرها بشكل كافٍ، مؤكداً حرص حكومتنا الرشيدة "أيدها الله" بدعم وتوفير المخزون الغذائي والتأكد من استقرار أسعاره، بمتابعة جميع الإدارات والدوائر ذات العلاقة.

يذكر أن أمانة الأحساء تقوم بالدور الرقابي والصحي والتأكد من سلامة منتجات السوق المركزي والحرص على نظافة وتعقيم وتطهير الساحات ومراقبة المحلات وتطبيق الاشتراطات الصحية للباعة ورواد السوق في ظل الظروف الحالية.

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23:52ت م

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