السعودية اليوم / "التجارة والدفاع المدني" بالحدود الشمالية ينفذان حملة على أسواق التموين بعرعر



عرعر06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

وثقت " واس " اليوم الحملة المشتركة بين فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة من خلال الجولات الميدانية على أسواق التموين الغذائي بمختلف أنواعها بمدينة عرعر .

وأوضح مدير التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن التجارة تعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنظيم وتنسيق ميداني وفني ، مبيناً أن الحملة المشتركة مع الدفاع المدني تهدف إلى التأكد من طرق تخزين المواد الغذائية في المستودعات وسلامة المبنى والتهوية، ووفرة المنتجات، وتوافر وسائل السلامة المتمثلة بمخارج الطوارئ وطفايات الحريق والمناسبه للمكان، وجودة التوصيلات الكهربائية والكشف على المخازن والمستودعات للتأكد من الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة .

وشدد الفايز على أهمية تطبيق الاشتراطات الوقائية والتعقيم، ومن ذلك تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، والتزام العاملين ومراكز التسوق باشتراطات الوقاية والسلامة.

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23:18ت م

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