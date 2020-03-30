شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره المالديفي يستعرضان الجهود الدولية لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة للجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

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