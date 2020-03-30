شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ومسؤولون يطلعون على آلية عمل "سدايا" لدعم القطاعات الأمنية والصحية والان نبدء بالتفاصيل
ورحب معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بضيوف المركز, وأطلعهم على آلية العمل، فيما قدم عدد من قيادات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" شرحا تفصيليا عن دور المركز وتوفيره للمعلومات الدقيقة لدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التي تدعم جهود الدولة الاحترازية والاستباقية لمقاومة انتشار فيروس كورونا.
ويقدم مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، الذي يعمل بكوادر وطنية مؤهلة على مدار الساعة، الخدمات التقنية اللازمة عبر توفير كم هائل من البيانات التي يحتويها بنك البيانات الوطني لتلك القطاعات، للاستفادة منها في مواجهة جائحة كورونا، حيث يعتمد بنك البيانات الوطني على خدمات المنصة السحابية الحكومية "ديم".
وتسهم منصة "استشراف" أحدى برامج "سدايا"، في دعم المركز من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديمها لصناع القرار، إضافة إلى مركز التعرف المتقدم الذي يتيح التعرف والتحقق من هوية الأشخاص من خلال عدة تقنيات متقدمة توفر للمركز التعامل السريع مع الحفاظ على سلامة العاملين في الميدان.
وفي ختام الزيارة قدم ضيوف مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الهيئة وقيادات "سدايا" ومنسوبيها على الجهود الحثيثة والمبذولة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، من خلال تطويع البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الوطن وقطاعاته الأمنية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء ومسؤولون يطلعون على آلية عمل "سدايا" لدعم القطاعات الأمنية والصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.