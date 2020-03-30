شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": أكثر من ٢٥٠٠ حالة غادرت دور الضيافة والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت هم ممن إستكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.
كما امنت الصحة كافة الخدمات للنزلاء حيث يتم توفير إحتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء من الجانب الإجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والإستشارات الطبية والنفسية.
وأوضحت الوزارة أنه تم نقل النزلاء ممن كانت منازلهم خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.
من جهتهم عبرالنزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.
تجدر الإشارة أن وزارة الصحة وإستمراراً للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ ومنع إنتشاره ، قد هيأت عدد من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه إصابتهم بكورونا ، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة لهم ورعايتهم طبياً على مدى ١٤ يوم حفاظاً على صحتهم ومنعاً لإنتقال العدوى للمخالطين لهم .
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